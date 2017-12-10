Один человек погиб при пожаре в общежитии в «новой Москве»
В частном доме в «новой Москве» произошел пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.
Дом, приспособленный под общежитие, располагается в деревне Постниково на 3-й Апрельской улице.
Площадь пожара составила 100 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, в результате пожара произошло обрушение дома. В настоящий момент возгорание локализовано, пожарные занимаются проливкой и разбором конструкций.