Один человек погиб при пожаре в общежитии в «новой Москве»

В частном доме в «новой Москве» произошел пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

Дом, приспособленный под общежитие, располагается в деревне Постниково на 3-й Апрельской улице.

Площадь пожара составила 100 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в результате пожара произошло обрушение дома. В настоящий момент возгорание локализовано, пожарные занимаются проливкой и разбором конструкций.