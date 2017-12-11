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Комитет Госдумы поддержал продление программы маткапитала до 2021 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект президента РФ Владимира Путина о продлении программы маткапитала до конца 2021 года и рекомендовал нижней палате парламента принять его. Об этом информирует ТАСС.

В пояснительной записке к документу указано, что действие закона распространяется на семьи с детьми, рожденными или усыновленными в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года.

«В целях сохранения позитивных демографических тенденций в стране законопроектом предлагается продлить действие норм названного федерального закона до 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Кроме того, граждане получат право направлять средства маткапитала на оплату услуг по программам дошкольного образования, пока их ребенку не исполнится три года. После этого средства можно будет использовать только для уплаты первоначального взноса или погашение основного долга и уплаты процентов по ипотеке, а также для приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

11 декабря глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что семьи будут ежемесячно получать выплаты на первого и второго ребенка в размере около 10,5 тыс. рублей.

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