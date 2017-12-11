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ВЦИОМ: почти три четверти россиян предпочитают сберегать деньги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Почти три четверти (73%) жителей России предпочитают в настоящий момент сберегать деньги, в то время как лишь 20% россиян посчитали целесообразным быстрее потратить зарплату или пенсию. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет «РИА Новости».

Кроме того, 57% респондентов считают, что банковский вклад является оптимальным вариантом сбережения денег, в то время как в январе 2017 года так ответил 41% опрошенных.

Также жители России стали меньше говорить о необходимости забрать сбережения из банка. Так считают 28% респондентов против 36% в начале года.

Опрос был проведен с 27 по 29 ноября 2018 года среди 1,8 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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