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Воевавшего в Сирии боевика задержали в Киргизии

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Киргизские силовики задержали на территории республики члена одной из международных террористических организаций, воевавшего против правительственных войск Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Имя и фамилия подозреваемого пока не разглашаются. Известно лишь, что он является гражданином Киргизии 1989 года рождения.

Следователями установлено, что с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года задержанный находился в рядах боевиков, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал активное участие в сирийском конфликте. По данным спецслужб, мужчина прибыл в Киргизию для создания «террористического подполья» и формирования новых каналов переправки боевиков.

В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе ГКНБ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал о том, как Россия и союзники готовятся остановить экспансию террористов в Средней Азии.

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