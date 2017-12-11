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Тысячи жителей Берлина вышли на акцию против решения США по Иерусалиму

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Свыше 1 тыс. человек приняли участие в акции против решения США по Иерусалиму, которая прошла 10 декабря у здания американского посольства в Берлине.

Активисты попытались сломать заграждение у американской дипмиссии, выкрикивали различные лозунги, после чего начались столкновения с полицией.

Аналогичная акция была организована у Бранденбургских ворот, в ходе которой участники сожгли два израильских флага. В результате полиция задержала не менее 10 человек, сообщает издание Märkische Allgemeine.

Власти ФРГ уже осудили действия демонстрантов, которые надругались над национальным символом Израиля.

«Мы не приемлем, когда евреев или израильское государство оскорбляют таким постыдным образом», — приводит слова главы МВД Германии Томаса де Мезьера издание Bild.

Как сообщал портал iz.ru, 6 декабря Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда из Тель-Авива американского посольства. Решение вызвало осуждение стран арабского мира и Европы. Также этот шаг президента США спровоцировал обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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