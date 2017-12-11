Колесо обозрения в Брюсселе чуть не упало из-за снегопада

Колесо обозрения в Брюсселе едва не упало во время снежной бури. Отмечается, что посетителей на колесе в этот момент не было.

Как сообщила пресс-служба бельгийских пожарных, спасатели «экстренно стабилизировали» аттракцион на площади у собора Сен-Катрин, где находится один из крупнейших новогодних базаров.

Городские власти утверждают, что это было сделано из соображений предосторожности. Работа колеса была остановлена сразу же после штормового предупреждения.

В городе также были закрыты все парки во избежание возможного падения деревьев.

Ранее сообщалось, что снегопад парализовал транспортное сообщение в Великобритании.



