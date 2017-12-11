Сделка ОПЕК+ может завершиться до конца 2018 года

Министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившиеся к ним производители (ОПЕК+) могут выйти из соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

По его словам, стратегия выхода из сделки ОПЕК+ может быть рассмотрена ее участниками на встрече, которая пройдет в июне в Вене.

«По соглашению у нас все еще целый год, но есть вероятность, что мы выйдем из сделки до начала 2019 года, если рынок восстановится к июню. Есть давление со стороны России выйти из сделки как можно скорее (как только рынок восстановится)», — приводит слова аль-Марзука Bloomberg.

Также чиновник добавил, что рынок черного золота восстановится к концу 2018 года, в то время как цены на нефть останутся примерно у текущих уровней.

Напомним, 1 декабря ОПЕК+ приняла решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. В ноябре 2016 года страны ОПЕК впервые за восемь лет договорились совместно снизить добычу для стабилизации мировых цен на нефть (10 декабря к соглашению присоединилась Россия).