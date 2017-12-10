Церемония вручения нобелевских премий – 2017

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Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Начало церемонии
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Представители международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Берит Рейсс-Андерсен, Сецуко Турлоу и исполнительный директор ICAN Беатрис Фин во время получения награды
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Ричард Талер получает Нобелевскую премию по экономике за вклад в понимание аспектов экономического поведения
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Профессор Карл-Хенрик Хельдин, председатель правления Нобелевского фонда, выступает на церемонии вручения Нобелевской премии в стокгольмском концертном зале, Швеция
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Нобелевскую премию по физике за вклад в изучение гравитационных волн разделили между собой Кип Стивен Торн, Райнер Вайс и Барри Бэриш. На фото: Барри Бэриш получает награду
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Кип Стивен Торн получил нобелевскую медаль
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Райнер Вайс получил премию
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Лауреаты Нобелевской премии в ожидании вручения наград
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Медаль по химии за развитие криоэлектронной микроскопии в этом году получили Иоахим Франк, Ричард Хендерсон и Жак Дюбоше. На фото: Ричард Хендерсон с наградой во время вручения
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Жак Дюбоше с нобелевской медалью
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Иоахим Франк получает награду
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Шведская королевская семья во время церемонии награждения
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Премию по физиологии или медицине за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы, разделили между собой Майкл Янг, Майкл Росбаш и Джеффри Холл. На фото: Майкл Росбаш получает награду
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Майкл Янг со своей наградой
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Джеффри Холл во время церемонии награждения
Фото: REUTERS/Jonas Ekstromer
Кадзуо Исигуро получил награду по литературе за то, что «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром»
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