Опубликовано видео пожара в самой высокой деревянной буддистской пагоде

Пожар уничтожил самую высокую в мире буддистскую пагоду в уезде Мяньчжу в провинции Сычуань на юге Китая. Шестнадцатиэтажная башня была самым высоким деревянным строением в Азии. Местные СМИ опубликовали видео пожара.

A 16-story wooden tower, known as the tallest of its kind in Asia, has caught fire and collapsed at a monastery in SW China's Sichuan on Sunday. No casualties reported yet. Cause of fire under investigation. pic.twitter.com/8fmPcrrwqu