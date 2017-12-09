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В аэропорту столицы Катара сгорел авиалайнер

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Фото: Global Look Press/Roman Vondrous
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В аэропорту Хамад в столице Катара Дохе сгорел авиалайнер Airbus A321. Самолет принадлежал компании Qatar Airways («Катарские авиалинии»).

Лайнер находился на техническом обслуживании в ангаре. В результате пожара на борту полностью выгорела кабина пилотов и значительно пострадал салон. По сообщениям очевидцев, обшивка воздушного судна прогорела насквозь.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в антенне. Люди при пожаре не пострадали, сообщает авиакомпания. Инцидент никак не сказался на графике полетов воздушной гавани.

Похожий инцидент с лайнером национального катарского авиаперевозчика произошел 19 апреля 2007 года. При техобслуживании самолета A300-600R в ангаре аэропорта Абу-Даби возник пожар, Воздушное судно получило значительные повреждения и было списано.

Qatar Airways входит в список семи мировых авиакомпаний, имеющих высший рейтинг сервиса и безопасности полетов. 

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