В аэропорту столицы Катара сгорел авиалайнер

В аэропорту Хамад в столице Катара Дохе сгорел авиалайнер Airbus A321. Самолет принадлежал компании Qatar Airways («Катарские авиалинии»).

Лайнер находился на техническом обслуживании в ангаре. В результате пожара на борту полностью выгорела кабина пилотов и значительно пострадал салон. По сообщениям очевидцев, обшивка воздушного судна прогорела насквозь.

BREAKING A Qatar Airways A321 caught fire on the ground during maintenance https://t.co/wz3v28xPW1 — AIRLIVE (@airlivenet) 9 декабря 2017 г.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в антенне. Люди при пожаре не пострадали, сообщает авиакомпания. Инцидент никак не сказался на графике полетов воздушной гавани.

Похожий инцидент с лайнером национального катарского авиаперевозчика произошел 19 апреля 2007 года. При техобслуживании самолета A300-600R в ангаре аэропорта Абу-Даби возник пожар, Воздушное судно получило значительные повреждения и было списано.

Qatar Airways входит в список семи мировых авиакомпаний, имеющих высший рейтинг сервиса и безопасности полетов.