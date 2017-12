В аэропорту столицы Катара сгорел авиалайнер

В аэропорту Хамад в столице Катара Дохе сгорел авиалайнер Airbus A321. Самолет принадлежал компании Qatar Airways («Катарские авиалинии»).

Лайнер находился на техническом обслуживании в ангаре. В результате пожара на борту полностью выгорела кабина пилотов и значительно пострадал салон. По сообщениям очевидцев, обшивка воздушного судна прогорела насквозь.

BREAKING A Qatar Airways A321 caught fire on the ground during maintenance https://t.co/wz3v28xPW1