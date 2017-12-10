В Китае показали рекордное световое шоу беспилотников

Организаторы экономического форума Fortune Global Forum – 2017 в Гуанчжоу представили зрителям световое шоу, в котором участвовало 1180 светящихся дронов. Это представление побило официально зарегистрированный рекорд одновременного управления полетом тысячи беспилотников.

Предыдущий рекорд установлен там же, в Гуанчжоу, в феврале 2017 года.

Общий вес летательных аппаратов в воздухе превысил тонну. Видео представления организаторы форума выложили в соцсети.