В Китае показали рекордное световое шоу беспилотников
Организаторы экономического форума Fortune Global Forum – 2017 в Гуанчжоу представили зрителям световое шоу, в котором участвовало 1180 светящихся дронов. Это представление побило официально зарегистрированный рекорд одновременного управления полетом тысячи беспилотников.
Предыдущий рекорд установлен там же, в Гуанчжоу, в феврале 2017 года.
Общий вес летательных аппаратов в воздухе превысил тонну. Видео представления организаторы форума выложили в соцсети.