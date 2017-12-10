Спасатели пока не нашли место падения пропавшего под Иркутском вертолета.

Информация об обнаружении предполагаемого места падения вертолета, пропавшего в Иркутской области, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил директор Братской поисково-спасательной базы Олег Пихтин.

Ранее в СМИ появилась информация, что вертолет совершил вынужденную посадку в акватории Братского водохранилища, после чего провалился под лед.

«Это просто одна из версий, которых много. Это чистое предположение. Пока это неверная информация, даже если она где-то появилась», — приводит ТАСС слова Пихтина.

Как писал портал iz.ru, вертолет «Еврокоптер АМ-350», летевший из Братска в поселок Чистый, перестал выходить на связь в четверг, 7 декабря. По предварительным данным, воздушное судно, на борту которого находились два человека, совершило вынужденную посадку из-за технического сбоя.