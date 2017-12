Трамп сообщил о скорой налоговой реформе

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершающем этапе подготовки масштабной налоговой реформы в стране.

«Всё складывается даже лучше, чем прогнозировалось. Конечный результат будет не только важным, но и особенным!» — заявил американский лидер в Twitter.

Getting closer and closer on the Tax Cut Bill. Shaping up even better than projected. House and Senate working very hard and smart. End result will be not only important, but SPECIAL!