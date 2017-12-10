Трамп сообщил о скорой налоговой реформе

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершающем этапе подготовки масштабной налоговой реформы в стране.

«Всё складывается даже лучше, чем прогнозировалось. Конечный результат будет не только важным, но и особенным!» — заявил американский лидер в Twitter.

Getting closer and closer on the Tax Cut Bill. Shaping up even better than projected. House and Senate working very hard and smart. End result will be not only important, but SPECIAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2017 г.

Этот законопроект уже был принят в обеих палатах конгресса, однако их версии сильно отличаются друг от друга. Сейчас сенаторы и конгрессмены занимаются согласованием позиций, уточнил ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, ранее американские миллиардеры Джордж Сорос и Стивен Рокфеллер подписали открытое письмо с просьбой не снижать налоги на богатых.