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Трамп во время выступления перепутал слова «откровение» и «революция»

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп перепутал слова «откровение» и «революция» во время выступления перед своими сторонниками.

Американский лидер хотел сказать, что его «революция» (англ. revolution) еще не закончена, но вместо этого использовал созвучное на английском языке слово revelation, что означает «откровение», «разоблачение», а также книга Апокалипсиса из Библии.

«Наше откровение не закончилось 8 ноября (2016 года. — Iz.ru). Это было только начало», — приводит слова Трампа «РИА Новости».

Ранее глава Белого дома называл свое избрание политической революцией.

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