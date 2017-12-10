Конец 2017 года для политической элиты Украины по целому ряду факторов стал крайне сложным. На фоне продолжающегося кризиса в экономике и очень высокого социального напряжения в стране появились новые проблемы, которые влияют на стабильность политического режима Порошенко и устойчивость государства в целом.

Тут, естественно, невозможно обойти вниманием ситуацию, связанную с беглым экс-президентом Грузии, апатридом Михаилом Саакашвили. На примере взаимоотношений с ним очень наглядно проявилась никчемность и слабость украинской власти. «Героически» прорвавшись через украинскую границу и беспрепятственно призывая к свержению Петра Порошенко, Саакашвили вполне комфортно ощущал себя в столице Украины. Он даже умудрился провести ряд довольно внушительных митингов. Но если на начальном этапе его поддерживали другие условные оппозиционеры, воспринимая опального политика как своеобразный «таран» против власти, то впоследствии, как и следовало ожидать, эти мероприятия «выдохлись», будучи лишены широкой поддержки у населения и не имея конкретных, реальных целей, на основе которых можно было бы сплотить народ.

В итоге Порошенко и его окружение решилось на арест грузинского «гастролера», но вся ситуация с его арестом, освобождением и опять арестом у обывателя вызывала чувства презрения и разочарования в украинской власти, так называемых украинских оппозиционерах и будущем государства, которое, видимо, так и останется — failed state.

Митинги в воскресном Киеве показали, что украинскую власть народ просто ненавидит и только ищет повод, чтобы ее «снести». А кто поведет украинский народ к этому, по сути, уже неважно, так как приговор Порошенко и его окружению жителями Украины уже вынесен.

Помимо этого, невозможно пройти еще и мимо «мастерства» украинских руководителей, умудрившихся буквально за несколько месяцев разругаться с большинством своих соседей — с Венгрией и Румынией из-за закона «об образовании», с Польшей — из-за интерпретации исторических событий, с Сербией — из-за неподобающего дипломату поведения посла Украины, с Белоруссией — из-за скандала с украинскими разведчиками, обнаруженными в Минске.

В «сухом остатке» — заблокированные отношения по линии «Украина–НАТО» и официальное заявление Венгрии, что до разрешения проблемы образования для национальных меньшинств на Украине будут заморожены любые решения в рамках ЕС, направленные на дальнейшую интеграцию Украины. Даже Польша из традиционного «адвоката» Киева превращается в «старшего» партнера, который уже не стесняется резко критиковать интерпретацию истории украинскими чиновниками. Вплоть до составления черных списков невъездных в ЕС граждан Украины из-за их националистических выступлений. Важность проблемы понятна хотя бы из заявлений нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который в свой первый день в должности сказал, что отношения с Украиной необходимо строить на основе исторической правды, а такие события, как «геноцид на Волыни», забывать нельзя.

В настоящий момент очевидным становится тот факт, что европейские партнеры Украины всё более скептически относятся к киевскому политическому режиму. Во-первых, для европейцев не секрет, что украинская власть «российской агрессией» оправдывает все свои просчеты, некомпетентность высших чиновников, тотальную коррупцию и т.д. Во-вторых, Петр Порошенко и его окружение, действуя в угоду радикальным украинским националистам, принимают законы, явно нарушающие права и свободы жителей Украины, в том числе представителей национальных меньшинств, а также конституцию и международные соглашения, ратифицированные Украиной. В-третьих, идущая в стране гражданская война является единственной возможностью для многих политиков на Украине оставаться у власти для обогащения и уклонения от уголовного преследования.

С тотальной коррупцией на Украине связана и другая проблема, которая стала причиной недовольства действиями украинской власти уже со стороны США. Это связано с деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), действия которого привели к всеобщему переполоху в политическом истеблишменте страны.

Украинские коллеги пропустили эту информацию «мимо ушей», а уже осенью столкнулись с проблемой, что НАБУ ведет расследование против предприятий Порошенко и ближайших родственников министра внутренних дел Авакова. Порошенко и его окружение не придумали ничего лучше, чем традиционным для себя способом попробовать решить проблему — «натравить» подконтрольные силовые структуры — СБУ и Генеральную прокуратуру — на НАБУ и фактически заблокировать деятельность последнего. Только забыли, что эта организация была создана партнерами из-за океана и им подчиняется. При поддержке США было открыто 333 уголовных дела, оформлены 207 сообщений о подозрениях и сформулированы 108 обвинений в делах, связанных с коррупцией.

В результате Госдепартамент США и госсекретарь Рекс Тиллерсон были вынуждены сделать ряд жестких заявлений, недвусмысленно дав понять украинским властям, что США скорее пойдут на смену политической элиты Украины, чем смирятся с уничтожением НАБУ.

Так что сегодня в Киеве разворачивается очередной акт политического шоу. Которое, правда, оборачивается трагедией для страны, разочарованием населения и падением экономики. Об этом ли мечтали пламенные «революционеры» в 2014-м?

Автор — политолог

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