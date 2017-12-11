На прошлой неделе на своих страницах в соцсетях, поздравляя подписчиков с Днем домашних животных, мы представили статистику блокировок информации, связанной с жестоким обращением с животными и незаконной их продажей. В Единый реестр запрещенной информации с 2012 года на основании 1395 судебных решений были внесены 2143 интернет-страницы за продажу редких животных и 363 страницы за жестокое обращение с ними.

Эта публикация оживила обсуждение в интернете проблем защиты животных, в Роскомнадзор стали поступать обращения граждан, требующих блокировать тот или иной живодерский ресурс. Стало очевидным, что мер, позволяющих оградить наших питомцев от живодеров, абсолютно недостаточно.

Возможность публикации своих бесчеловечных материалов в интернете — один из мотивирующих для живодеров факторов. Основное содержание таких пабликов — это видеозаписи, где какой-то нечеловек демонстративно перед объективом камеры лишает жизни котят, щенят, кроликов или других зверей. Как показали расследования СМИ, за живодерскими пабликами может скрываться теневой бизнес по продаже редких животных.

При этом законных оснований для прекращения деятельности интернет-ресурсов со сценами издевательств над нашими меньшими братьями или сайтов, на которых незаконно продаются редкие животные, недостаточно. Сегодня это можно сделать только через суд. Механизмов оперативного противодействия такому нечеловечному контенту, которые бы позволяли пресекать его распространение сразу после обнаружения, нет.

По моему убеждению, настало время для постановки вопроса о противодействии живодерскому контенту в Сети внесудебными мерами. Это вполне можно сделать путем внесения дополнений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на основании которого уже несколько лет блокируются сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, наркотиков и наркомании, с экстремистскими материалами. Может быть, и в закон «О защите детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию». Ведь именно психика детей в наибольшей степени страдает от сцен насилия над столь любимыми зверятами. Дополнительно было бы неплохо, чтобы организации, регистрирующие домены, внесли в свои уставные документы изменения, позволяющие требовать от владельцев ресурсов удалять живодерский контент по обращениям граждан.

В Госдуме проходят чтения поправок в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы РФ, усиливающие ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе вводится дополнительная ответственность за публичное распространение фактов живодерства в интернете. Однако процедуры блокировки вредоносного живодерского контента, как я уже говорил, не разработаны. Я считаю, что эта работа должна вестись параллельно.

Мы намерены организовать обсуждение поправок в законодательство на площадке Роскомнадзора.

Более того, в случае их принятия готовы взять на себя мониторинг интернета с целью выявления живодерских ресурсов, сайтов по незаконной продаже животных и информировать о них орган власти, на который будут возложены полномочия по принятию решений о блокировке. По той же схеме, по которой Роскомнадзор работает сейчас с Роспотребнадзором в отношении информации с пропагандой суицида.

В любом случае, какие бы дополнительные меры ни были приняты для борьбы с животноненавистническим контентом в интернете, ясно одно: этому уродливому явлению в Сети пора положить конец — и чем быстрее, тем лучше.

Автор — глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

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