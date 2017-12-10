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Чарли Шин подал в суд на СМИ за статью о связи с актером-подростком

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Фото: Global Look Press/Michael Germana
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Американский актер Чарли Шин подал иск о клевете в отношении издания National Enquirer. Таблоид сообщил об истории 23-летней давности: якобы в 1984 году Шин состоял в близких отношениях с 13-летним партнером по съемкам Кори Хеймом.

В своем иске актер назвал публикацию частью «вопиющей, вредной и отвратительной кампании клеветы».

Издание решило, что «может заработать деньги, опубликовав ложные и непристойные истории», говорится в обращении Чарли Шина в суд.

Канадский актер Кори Хейм получил известность в подростковом возрасте. В 1984 году он вместе с Шином снимался в фильме «Лукас».

Хейм умер семь лет назад и не может лично подтвердить сообщение. Издание придало историю огласке со слов его близкого друга Доминика Брашиа, сообщает журнал Variety.

Американская компания American Media Inc., владеющая National Enquirer, заявила о готовности судиться с актером. «Мы с нетерпением ожидаем судебного преследования Шина и разоблачения его разврата в суде», — говорится в заявлении компании.

Во второй половине 2017 года в США и других странах мира разгорелся ряд скандалов, связанных с обвинениями политиков, журналистов и представителей шоу-бизнеса в сексуальных домогательствах. Подробная информация об этом собрана в сюжете портала iz.ru.

Как сообщал портал ранее, австралийский актер Джеффри Раш также намерен судиться по поводу публикаций о его сексуальных домогательствах.

Тем временем американский журнал Time назвал «человеком года» женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах. В частности, речь идет об актрисе Эшли Джадд, певице Тейлор Свифт и экс-инженере компании Uber Сьюзан Фаулер.

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