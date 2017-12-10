Избирком Гондураса не нашел нарушений в президентских выборах

Верховный избирательный трибунал (ВИТ) Гондураса не нашел доказательств нарушений при проведении президентских выборов, сообщил глава ведомства Давид Матаморос Батсон.

По его словам, сотрудники избиркома перепроверили более 3 тыс. бюллетеней, отметив, что полученные к настоящему времени результаты голосования «почти полностью совпадают» с ранее обнародованными, сообщает ТАСС.

Выборы президента прошли в Гондурасе 26 ноября. Согласно предварительным итогам, действующий глава республики Хуан Орландо Эрнандес набрал 42,98% голосов, а оппозиционер Сальвадор Насралья — 41,38%.

Как сообщал ранее портал iz.u, Селайя потребовал аннулировать итоги голосования, написав жалобу в Верховный избирательный суд.

Его сторонники также были не согласны с результатами выборов, организовав беспорядки в ряде городов Гондураса. В результате столкновений с правоохранителями несколько человек погибли, около 20 пострадали. Чтобы добиться нормализации ситуации, власти республики ввели комендантский час, который отменили 9 декабря.