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Оппозиция потребовала аннулировать итоги выборов в Гондурасе

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Фото: REUTERS/Jorge Cabrera
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Экс-кандидат в президенты Гондураса от оппозиционной Либеральной партии Луис Селайя потребовал аннулировать итоги президентских выборов в стране.

Как сообщают местные СМИ, в голосовании лидировали три кандидата: 42,98% голосов набрал действующий президент центральноамериканской страны, Хуан Орландо Эрнандес. Луис Селайя, который является союзником лидера альянса оппозиции Сальвадора Насрайи, занял по итогам выборов третье место и набрал 14,75% голосов.

«Сегодня в 21:00 (6:00 субботы по московскому времени) мы представим в верховный избирательный суд жалобу с требованием аннулировать выборный процесс на президентском уровне. Гондурас заслуживает уважения и достоинства», — написал гондурасский политик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал о выборах в Гондурасе. Для наблюдения за голосованием пригласили представителей ЕС, Организации американских государств (ОАГ) и экс-президентов Гватемалы Альваро Колона и Винисио Сересо.

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