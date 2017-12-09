Оппозиция потребовала аннулировать итоги выборов в Гондурасе

Экс-кандидат в президенты Гондураса от оппозиционной Либеральной партии Луис Селайя потребовал аннулировать итоги президентских выборов в стране.

Как сообщают местные СМИ, в голосовании лидировали три кандидата: 42,98% голосов набрал действующий президент центральноамериканской страны, Хуан Орландо Эрнандес. Луис Селайя, который является союзником лидера альянса оппозиции Сальвадора Насрайи, занял по итогам выборов третье место и набрал 14,75% голосов.

2/2 Hoy, 9:00 pm, presentaremos ante TSE demanda de nulidad de proceso electoral a nivel presidencial. Honduras merece respeto y dignidad. — Luis Zelaya (@luiszelaya_hn) 9 декабря 2017 г.

«Сегодня в 21:00 (6:00 субботы по московскому времени) мы представим в верховный избирательный суд жалобу с требованием аннулировать выборный процесс на президентском уровне. Гондурас заслуживает уважения и достоинства», — написал гондурасский политик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал о выборах в Гондурасе. Для наблюдения за голосованием пригласили представителей ЕС, Организации американских государств (ОАГ) и экс-президентов Гватемалы Альваро Колона и Винисио Сересо.