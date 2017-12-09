Бывший ставропольский чиновник арестован за превышение полномочий

Ленинский райсуд Ставрополя санкционировал арест Андрея Уткина, бывшего полпреда губернатора Ставропольского края. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Уткин арестован на срок до 3 февраля 2018 года, уточнила начальник пресс-службы Ставропольского краевого суда Елена Чурюда.

Подробности обвинения в адрес Уткина не оглашаются.

В 2008 году Андрея Уткина, тогда — спикера краевого парламента, судили по той же статье. Кроме того, его подозревали в подделке документов. Суд дал ему два года условно с испытательным сроком в год. В конце 2008 года судимость была снята.

В 2009 году бывший обвиняемый оспорил в суде оба предъявленных ему обвинения. Суд отказал ему в удовлетворении иска, уточняет «Интерфакс».

За последние 20 лет Уткин работал на разных должностях — в крае его знают как первого заммэра Ставрополя, главу управления по работе с населением Промышленного района Ставрополя. Чиновник в разное время был и депутатом, и председателем двух местных парламентов — городского и краевого.