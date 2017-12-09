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Датчанин обратился в суд из-за бобров-вредителей и проиграл

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Фото: Global Look Press/Schulz, H.
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Житель датского региона Западная Ютландия Финд Андерсен-Фрюдаль проиграл суд, пытаясь добиться компенсации за порчу его имущества бобрами. Истца обязали оплатить судебные издержки.

Мужчина требовал от Датского агентства по охране природы выплатить ему от 200 до 300 тыс. крон (€37–40 тыс.) из-за того, что бобры нанесли ущерб деревьям и озеру в его землевладении. 

Суд отклонил иск, мотивируя тем, что агентство уже возместило мужчине ущерб в необходимом объеме. Финда обязали возместить агентству судебные издержки в размере 30 тыс. крон (€4 тыс.), передает «Газета.ру» со ссылкой на The Local.

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