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Российские горнолыжники не будут бойкотировать Олимпиаду

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Российские горнолыжники примут участие в Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в Пхенчхане. С таким заявлением выступил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда РФ Леонид Мельников.

«Бюро федерации отправило в Олимпийский комитет России протокол о том, что принято решение соревноваться на Олимпийских играх в Пхенчхане. Все члены бюро президиума проголосовали единогласно «за», — приводит ТАСС слова Мельникова.

Как писал портал iz.ru, накануне решение об участие в Олимпийских играх путем внутреннего голосования приняли российские лыжники.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 5 декабря. К соревнованиям будут допущены лишь отдельные российские атлеты, которые смогут доказать свою непричастность к процессу употребления допинга.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что власти не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом. Глава государства подчеркивал, что каждый сам должен решать, ехать ли на Игры.

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