Прямой эфир
Сюжет:

Форму для российских спортсменов на Олимпиаде изготовит Россия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изготовителем формы для российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Пхенчхане, будет Россия, заявил глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Александр Жуков.

«Форму будем изготавливать мы», — приводит «Интерфакс» слова Жукова.

Глава ОКР также призвал спортивные федерации не тянуть с заявками для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Жуков отметил, что лучше всего сделать это в январе, чтобы успеть вовремя.

Как ранее завил Александр Жуков, заседание исполкома ОКР по решению МОКа об отстранении сборной РФ от Олимпиады пройдет 11 декабря.

В пятницу Госдума приняла заявление по поводу решения МОКа. В нем нижняя палата российского парламента назвала запрет россиянам выступать под флагом РФ необоснованным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду в Пхенчхан
СМИ назвали решение МОКа по РФ выгодным для спонсоров сборной США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017