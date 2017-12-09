Форму для российских спортсменов на Олимпиаде изготовит Россия

Изготовителем формы для российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Пхенчхане, будет Россия, заявил глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Александр Жуков.

«Форму будем изготавливать мы», — приводит «Интерфакс» слова Жукова.

Глава ОКР также призвал спортивные федерации не тянуть с заявками для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Жуков отметил, что лучше всего сделать это в январе, чтобы успеть вовремя.

Как ранее завил Александр Жуков, заседание исполкома ОКР по решению МОКа об отстранении сборной РФ от Олимпиады пройдет 11 декабря.

В пятницу Госдума приняла заявление по поводу решения МОКа. В нем нижняя палата российского парламента назвала запрет россиянам выступать под флагом РФ необоснованным.