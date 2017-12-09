Федерация бобслея РФ рекомендовала спортсменам ехать на Олимпиаду

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что президиум федерации рекомендовал российским бобслеистам и скелетонистам ехать на Олимпиаду в Пхенчхане.

«У нас прошел президиум федерации, на котором было принято решение рекомендовать нашим спортсменам ехать в Южную Корею. Конечно, очень обидно выступать без своего флага и гимна, но в данной ситуации есть только один способ доказать силу отечественного спорта», — приводит ТАСС заявление Зубкова.

По его словам, теперь решение должны принять сами спортсмены, которые проведут свои собрания отдельно в бобслее, отдельно в скелетоне.

Напомним, 5 декабря исполком МОКа отстранил сборную России от Олимпиады в Южной Корее. При этом российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях под олимпийским белым флагом с четырьмя кольцами разного цвета. Россияне на соревнованиях будут именоваться «олимпийскими атлетами из России».