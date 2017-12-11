Заседания судов будут проходить в онлайн-режиме

Минюст готовит поправки в законодательство, разрешающие рассмотрение дел об административных правонарушениях на всех этапах в электронной форме. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Также министерство планирует разработать законопроекты, позволяющие участникам судебных процессов давать показания по видеосвязи. Исключение составит только рассмотрение уголовных дел. Юристы считают, что нововведение облегчит работу канцелярий и архивов, однако у граждан всё равно должно остаться право на очные процессы в суде.

В июле премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу правительства по развитию цифровой экономики в России. Она рассчитана до конца 2024 года. Цель — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни.

Минэкономразвития и фонд «Сколково» разработали проект плана-графика по нормативному регулированию этой программы (есть в распоряжении «Известий»). Один из его пунктов — внесение Минюстом изменений в Гражданский, Арбитражный и Административный кодексы, чтобы разрешить сторонам прений и свидетелям участвовать в судебных заседаниях дистанционно по видеоконференц-связи. В пресс-службе «Сколково » «Известиям » подтвердили наличие этого пункта в плане-графике. Пакет поправок должен заработать в феврале 2019 года.

В пресс-службе Минюста «Известиям » сообщили, что также готовят поправки в законодательство, которые позволят на всех этапах рассматривать административные дела в электронной форме.

— Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство об административных правонарушениях в части установления особенностей применения электронных документов как в судах, так и в государственных органах, уполномоченных рассматривать такие дела, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» ранее сообщали, что проект плана-графика по регулированию программы по цифровой экономике скоро будет внесен в правительство.

По мнению старшего юриста юридической компании «Мосты» Андрея Неижко, предлагаемые изменения облегчать решение многих проблем. Например, если человек получает штраф от ГИБДД, с которым не согласен, он может его оспорить. Сейчас для этого нужно лично прийти в приемную суда и подать жалобу, получив отметку о приеме документа. После изменения законодательства эти вопросы можно будет решить онлайн. Однако у ряда граждан могут возникнуть сложности.

— Это большое подспорье в ведении дела, полностью исключаются очереди в канцелярии, архивы. Однако электронное правосудие потребует разного рода приготовлений со стороны участников процесса, в том числе оформления электронных подписей, покупки необходимого оборудования и так далее. Но что делать, если пенсионер из отдаленного населенного пункта захочет обратиться в суд? Как раз эта категория граждан оказывается под угрозой лишения возможности защищать свои права из-за необходимости приобрести разного рода технические средства и получить доступ в интернет. Это тот самый случай, когда должно остаться право на очный процесс, — пояснил Андрей Неижко.

Руководитель корпоративной налоговой практики адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Мария Волкова полагает, что нововведение может существенно облегчить жизнь граждан, но успех пилотного проекта будет зависеть от качества его исполнения.

— Сейчас везде нужно приходить лично. Перевод всех процедур в электронный вид существенно облегчит работу канцелярий судов. Будет удобно и людям, если все необходимые документы можно будет отправить через личный кабинет. Однако всё будет зависеть от того, как государство реализует свою задумку, — отметила Мария Волкова.

В проекте плана-графика по регулированию «Цифровой экономики» не указан механизм рассмотрения дел об административных правонарушениях в электронной форме. Пока не ясно, через какой ресурс гражданин сможет оформить жалобу, получить уведомление о том, что против него подан иск, и принять участие в заседании суда дистанционно. Юристы полагают, что всё это возможно организовать через портал госуслуг. Но не все на нем зарегистрированы.

Правительство держит уверенный курс на цифровизацию экономики. Чиновники рассматривают возможность перевода и части своей работы в онлайн. Например, сделать полностью электронным межведомственное согласование нормативно-правовых актов. Это должно существенно ускорить процесс вступления законопроектов в силу и сэкономить траты ведомств.