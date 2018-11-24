История в датах: 24 ноября

24 ноября 1961 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о запрещении применения ядерного оружия. На фото: американская ядерная бомба типа «Малыш» — такая же была взорвана над Хиросимой в 1945 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку. На фото: колючая проволока на территории Бутырской тюрьмы
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Фото: commons.wikimedia.org
24 ноября 1905 года в Севастополе началось восстание матросов Черноморского флота и солдат гарнизона города, многим известное как восстание лейтенанта Шмидта. На фото: лейтенант Петр Шмидт
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
24 ноября 1927 года была открыта Московская оперетта. На фото: здание Московского государственного академического театра оперетты на Большой Дмитровке, 2016 год
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