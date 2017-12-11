ФМБА пропишется в «ядерных» военных городках

1 января 2018 года Минобороны России передаст в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) 27 медучреждений. Они обслуживают персонал ядерных объектов и гарнизонов войск радиационной, химической и биологической защиты. Агентство будет отвечать за здоровье не только военнослужащих и гражданского персонала, но и членов их семей. По предварительной оценке, модернизация медицины в закрытых городках обойдется более чем в 5,5 млрд рублей. По мнению экспертов, у ФМБА огромный опыт лечебного обеспечения персонала опасных производств. Передача ведомству военных медучреждений улучшит их работу.

Как сообщил «Известиям» заместитель руководителя ФМБА Андрей Середа, медучреждения будут переданы в ведение агентства 1 января 2018 года по распоряжению правительства РФ. Подготовка к этому идет полным ходом.

— Проект очень сложный. Опыта передачи медицинских организаций Минобороны в гражданское здравоохранение еще не было, — рассказал Андрей Середа. — Мы получаем 21 закрытое административно-территориальное образование, где будем отвечать за медобслуживание. В передаваемых городках проживают 115 тыс. человек, включая примерно 25 тыс. военнослужащих. Подопечными ФМБА станут и члены их семей, военные пенсионеры, гражданский персонал войсковых частей.

В российском военном ведомстве «Известиям» подтвердили передачу ФМБА России ряда федеральных государственных казенных учреждений, специализирующихся на оказании медпомощи.

Как правило, статус закрытых в военном ведомстве получают городки при особо важных объектах. Например, при арсеналах ядерных боеприпасов или в пунктах базирования кораблей и подлодок с атомными энергоустановками. Всего передаче подлежат 27 военных медучреждений, которые расположены в 21 субъекте Российской Федерации.

По словам замруководителя ФМБА, организовать медобеспечение жителей передаваемых городков будет достаточно сложно. Объекты, как правило, очень удалены от крупных населенных пунктов с развитой медицинской инфраструктурой. Передаваемые под эгиду ФМБА учреждения почти всегда являются в своем регионе единственной лечебной организацией. При этом численность военных поселений невелика. В среднем в каждом из закрытых образований Минобороны подлежит медобслуживанию 1,5 – 2,5 тыс. человек.

— Ряд учреждений в приличном состоянии, но некоторые требуют срочных радикальных мер по улучшению материально-технической базы и кадрового обеспечения. О какой-либо лицензированной медицинской деятельности в этих стенах не может идти речи, — рассказал Андрей Середа. — Есть учреждения, которые больше сорока лет не видели ремонта. В ряде отдаленных госпиталей — печное отопление. Чтобы получить лицензию, учреждение должно соответствовать санитарным правилам и нормам, располагать подготовленными кадрами и необходимым материальным обеспечением. По предварительным оценкам, чтобы привести передаваемые учреждения к современным требованиям, потребуется около 5,5 млрд рублей.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, ФМБА накопило огромный опыт в медицинском обеспечении персонала опасных производств.

— Вполне логично, что работать с военнослужащими на опасных объектах будет ФМБА, — пояснил эксперт. — Да, военные врачи имеют богатый опыт. Но специалисты агентства лучше понимают, как организовать медобеспечение закрытых объектов. При этом военнослужащие, гражданский персонал и члены семей получат качественное обслуживание.

ФМБА России создано в 2004 году. Задача агентства — оказание медпомощи работникам отраслей промышленности с особо опасными условиями труда. В систему ФМБА входит более 200 подведомственных организаций.