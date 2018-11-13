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История в датах: 13 ноября

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Фото: commons.wikimedia.org
13 ноября 1851 года в эксплуатацию была введена Николаевская железная дорога, соединившая Москву и Петербург. На фото: Николаевский вокзал Санкт-Петербурга между 1863 и 1864 годами
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
13 ноября во всем мире празднуют Всемирный день доброты — именно в этот день в ноябре 1998-го открылась первая конференция Всемирного движения доброты, объединяющего множество волонтеров по всему миру. На фото: девочка гладит собаку на выставке приютских собак «Домой!», 2017 год
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13 ноября 1872 года была впервые издана «Азбука» Льва Толстого 
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Фото: TASS/DPA/Sebastian Gollnow
13 ноября в мире отмечается Международный день слепых, учрежденный для того, чтобы привлечь внимание к проблемам тех, кто навсегда лишился зрения. На фото: электрический трехколесный велосипед для слабовидящих людей в Германии
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