История в датах: 13 ноября

13 ноября во всем мире празднуют Всемирный день доброты — именно в этот день в ноябре 1998-го открылась первая конференция Всемирного движения доброты, объединяющего множество волонтеров по всему миру. На фото: девочка гладит собаку на выставке приютских собак «Домой!», 2017 год