ЦБ сделает страховки доступнее для инвалидов

Рабочая группа при Банке России разработала дорожную карту по повышению доступности финансовых услуг для людей с ограниченными возможностями. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ. Также участники группы задумались об ограничении уровня цен на страховки для таких клиентов. Кроме того, обсуждается внедрение специальных полисов для инвалидов, которые не создадут дополнительных рисков для страховщиков и банкиров. Сейчас в большинстве крупных компаний социально уязвимым гражданам — в частности инвалидам — отказывают в страховании жизни и здоровья, автоматически рассматривая их как рискованных клиентов.

Одним из драйверов роста страхового рынка в прошлом и нынешнем году стало так называемое вмененное страхование. То есть услуги, продаваемые попутно с другими. Наиболее яркий пример — когда банковский кредит выдают только, если человек застраховал свою жизнь. В частности, рост сборов по этому виду страхования в прошлом году составил 66% в основном за счет продвижения через банковские каналы. При этом людям с различными заболеваниями, в том числе инвалидам, часто отказывают в страховке, что делает займ дороже — кредит без полиса выдают по более высокой ставке.

— Рабочая группа по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью при Банке России разработала дорожную карту. В ней, в частности, обозначены проблемы завышения стоимости финансовых услуг для людей с инвалидностью и пожилых граждан либо отказа в обслуживании на основании инвалидности или какого-либо заболевания, — рассказали в пресс-службе Банка России.

В связи с этим предлагается ограничить уровень цен на финансовые услуги для инвалидов. Кроме того, разрабатываются специальные продукты (страховки, вклады и кредиты), которые не создадут дополнительных рисков для банков и страховых компаний.

— Сама по себе инвалидность не может быть единственной причиной повышения стоимости финансовой услуги, — считают в ЦБ.

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) по заказу Минфина провела мониторинг доступности страховок и, соответственно, увязанных с ними кредитов в разных банках. При обращении заемщика их сотрудники предлагают купить и полис на основании условий, которые им поставила страховая компания-партнер. Таким образом, оценку клиента с точки зрения возможности быть застрахованным проводит именно сотрудник кредитной организации.

Выяснилось, что в 15 из 20 крупнейших банков России наличие инвалидности влияет на решение о страховании жизни и здоровья, а значит, и на одобрение кредита на выгодных условиях. В частности, инвалидов не страхуют в Райффайзенбанке, «Хоум кредите», Почта банке, «Русском стандарте», Росбанке, Тинькофф банке и в других. В ВТБ24, имеющем разветвленную сеть, всё зависит от региона. В одних субъектах РФ наличие инвалидности не влияет на решение о страховании, а в других — таких людей не страхуют совсем. В Альфа-банке полис для гражданина с инвалидностью стоит дороже.

Мониторинг КонфОП был проведен в 16 регионах России, охватил 25 крупнейших страховых компаний и 20 банков. Чтобы выяснить условия оказания финансовых услуг, сотрудники организации приходили в банки под видом клиентов и пытались оформить кредит.

Выяснилось, что компании дифференцированно подходят к утверждению заявок инвалидов разных групп. Например, «Абсолют страхование» оказалась едва ли не единственной компанией, не принимающей на страхование инвалидов 3-й группы. И это при том, что большинство из них ведут полноценную жизнь и работают наравне со здоровыми людьми. Компания «Либерти страхование» согласилась оформить полисы инвалидам 2-й и 3-й групп и ввела ограничения только для 1-й группы.

Эксперты считают дифференцированный подход страхователей к клиентам обоснованным.

— Очевидно, что если инвалидность или наличие заболевания влияет на вероятность наступления страхового случая, то это не может не отразиться на тарифах, — пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов.

При этом он признал, что автоматический отказ от страхования при наличии группы инвалидности — неправильная практика. Если бы банки действовали по всем правилам, они должны были бы отправлять клиента к страховщику на освидетельствование. Страховая компания могла бы удостовериться, что страховой случай по этому виду заболевания не наступил. Это необходимо, чтобы отсечь мошенников, желающих вылечиться за счет страховой компании. Затем документы направляются в банк, который уже принимает решение о выдаче кредита.

В то же время регулятор требует от банков и страховых компаний повышенной надежности, а значит, более пристальной оценки платежеспособности клиентов.

— Инвалиды объективно обладают меньшими возможностями как физическими, так и финансовыми. Поэтому страховщики и банки по-своему правы, выставляя повышенные коэффициенты для инвалидов, — считает доцент кафедры финансового менеджмента, управленческого учета и международных стандартов финансовой деятельности РАНХиГС Дмитрий Тихонов.

По его словам, повышающие коэффициенты при страховании, как правило, основаны на актуарных расчетах. Поэтому, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями доступность кредитов и страховок наравне с другими клиентами, необходимы государственные субсидии.

Получается, что у самих банков или страховщиков крайне мало возможностей для решения проблемы. Финансовая организация не может объективно оценить страховой риск. А если она выдаст кредит без полиса, то регулятор отнесет этого клиента к пятой (самой рискованной) категории. На всю сумму займа придется создать резервы, что крайне невыгодно кредитной организации. Таким образом, в этой сфере без поддержки со стороны государства не обойтись. Не исключено, что рабочая группа при ЦБ сможет предложить решение этой проблемы.