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Семья погибшего в ДТП в Балашихе мальчика подала иск на 10 млн рублей
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Семья погибшего в ДТП в Балашихе мальчика подала иск на 10 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Семья погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего Алексея Шимко заявила к обвиняемой в наезде на ребенка Ольге Алисовой иск о компенсации на общую сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.

По ее словам, отец ребенка в случае удовлетворения ходатайства намерен направить деньги на благотворительность. 

«Сегодня в Железнодорожном суде Балашихи защита отца погибшего мальчика Романа Шимко заявила к обвиняемой в смертельном ДТП Ольге Алисовой гражданский иск с требованием возмещения 61 560 рублей расходов на похороны и 10 млн рублей моральной компенсации», — приводит ТАСС слова Вороновой.

Агентство отмечает, что адвокат родственников погибшего мальчика Виктор Данильченко призвал общественность и СМИ «с уважением относиться к памяти погибшего мальчика, не распускать о нем слухов и не давать оценочных суждений о его здоровье». По словам Данильченко, мать ребенка находится в тяжелой депрессии. 

Как сообщал портал iz.ru, ДТП со смертельным исходом произошло во дворе жилого дома в Балашихе 23 апреля текущего года. Алексей Шимко возвращался с прогулки вместе с дедушкой, когда его сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась Ольга Алисова. Последняя не признает свою вину в случившемся.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза тогда показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения. При этом уголовное дело о халатности, которое было возбуждено после обнаружения в крови мальчика алкоголя, пока продолжается — эта экспертиза к делу не приобщена. Отец ребенка намерен добиваться отправки дела о ДТП на доследование.

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