Следственный комитет РФ признал Романа Шимко потерпевшим по уголовному делу о халатности судебных экспертов, которые проводили исследование крови в рамках дела о ДТП в подмосковной Балашихе, где погиб его шестилетний ребенок.

«Сегодня адвокаты нашей коллегии и Роман Шимко были в СК РФ. В уголовном деле о халатности Романа признали потерпевшим», — заявила пресс-секретарь коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.

Шестилетний Алеша Шимко погиб в ДТП в подмосковном Железнодорожном. Экспертиза установила, что мальчик в момент смерти был сильно пьян.