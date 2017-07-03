Дело о гибели «пьяного мальчика» направлено в суд. Как сообщает паблик Mash, прокуратура Московской области подписала обвинительное заключение на водителя — 31-летнюю Ольгу Алисову.

Однако в прокуратуре «Известиям» эту информацию отказались комментировать.

«Пока мы не давали никакой информации, следите за официальным источником. Когда будет информационный повод, мы дадим официальную информацию», — сообщили «Известиям» в пресс-службе областной прокуратуры.

Шестилетний Алеша Шимко погиб в ДТП в подмосковном Железнодорожном. Экспертиза установила, что мальчик в момент смерти был сильно пьян.