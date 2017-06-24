Водитель могла предотвратить ДТП, повлекшее за собой гибель шестилетнего ребенка. Напомним, трагедия произошла в Балашихе. Об этом сообщила Глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД провели автотехническую экспертизу. Согласно ее результатам, возможность предотвратить катастрофу у водителя была, утверждает Петрова.

«Женщина-водитель имела возможность предотвратить наезд на пешехода, о чем специалист и вынес заключение», — цитирует сотрудника правоохранительных органов «Газета.ru».

Ранее стало известно, что в МВД опровергли проведение повторной экспертизы крови «пьяного мальчика».