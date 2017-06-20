Повторная судмедэкспертиза заказана по делу о гибели ребенка в ДТП в Железнодорожном Балашихинского района, в крови которого был обнаружен алкоголь. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что держит расследование на личном контроле.

По словам главы ведомства, наличие или отсутствие алкоголя в крови мальчика не влияет на квалификацию этого преступления.

По открытой предварительной информации, экспертиза, проведенная ранее, показала, что алкоголь в крови был, но будет проведена повторная проверка, пишет «Ридус».

При этом Колокольцев заявил, что у него нет полномочий сомневаться в словах специалиста, проводившего исследование ранее. По его словам, эксперт подтвердил, что кровь, отправленная на исследование, была взята у погибшего мальчика.

По словам министра, главной задачей является «полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд», передает «Интерфакс».

Напомним, 23 апреля текущего года в городе Железнодорожный 31-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, нарушила ПДД и насмерть сбила шестилетнего ребенка по имени Алексей Шимко.

Ольга Алисова, оказавшаяся женой участника ОПГ и криминального авторитета, заявила сразу же после аварии, что мальчик был пьян.

В заключении, которое обнародовали судмедэксперты, указывалось, что в крови Алексея было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.