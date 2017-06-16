Следователи возбудили уголовное дело в отношении экспертов, которые вынесли заключение о том, что погибший в ДТП шестилетний мальчик был пьян.

Об этом в пятницу сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности», ­— отметила она.

Согласно заключению эксперта, в крови погибшего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Это равняется примерно 300 г водки или 2,5 л пива.

Ранее повторную экспертизу требовала провести семья погибшего ребенка. По данным родственников, уголовное дело не возбуждали около месяца, а на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление.

Авария произошла 23 апреля в Балашихе. Согласно данным полиции, шестилетнего мальчика сбила 31-летняя местная жительница. Машина протащила ребенка не менее 10 м, перед тем как остановиться.