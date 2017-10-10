Сбившая «пьяного» мальчика женщина говорила по телефону в момент ДТП

Сбившая мальчика в подмосковной Балашихе Ольга Алисова в момент ДТП разговаривала по телефону. Такое заявление сделал адвокат отца погибшего Алеши Шимко, сообщает «Газета.Ру».

То, что в момент наезда на ребенка женщина разговаривала по телефону, показала детализация ее звонков. Так, по словам адвоката семьи погибшего мальчика, Ольга Алисова совершила звонок в 18:54:14, который продлился больше минуты. Известно, что она говорила со своим знакомым, который позже приехал на место аварии. Согласно данным следствия, время совершения ДТП официально установлено — 18:55.

Вызванный в суд свидетель по уголовному делу — друг обвиняемой, с которым Алисова говорила по телефону в момент ДТП, заявил, что женщина позвонила ему после наезда на ребенка.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко и его адвокаты убеждены, что в момент ДТП женщина говорила по телефону и не вызывала скорую помощь вопреки тому, что говорила следователю сразу после ДТП и при последующих допросах, сообщает BFM.RU.

Шестилетний Алексей Шимко погиб в результате наезда автомобиля в подмосковной Балашихе 23 апреля около 19:00. Вместе с дедушкой ребенок возвращался с прогулки, когда напротив подъезда его сбил и переехал автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась Ольга Алисова. Проведенная судебно-медицинская экспертиза тогда показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения. При этом уголовное дело о халатности, которое было возбуждено после обнаружения в крови мальчика алкоголя, пока продолжается — эта экспертиза к делу не приобщена. Отец ребенка намерен добиваться отправки дела о ДТП на доследование.