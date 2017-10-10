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МИД Украины возмутило предложение Чехии о компенсации за Крым
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МИД Украины возмутило предложение Чехии о компенсации за Крым

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Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
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Украинский МИД выразил возмущение в связи с высказыванием президента Чешской Республики Милоша Земана, который заявил, что Россия может компенсировать Украине потерю Крыма. 

Ведомство заявило, что «продажа» территории не является приемлемой для Украины, и назвало предложение Земана откровенным цинизмом.

«Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — говорится в обращении пресс-службы МИДа. 

При этом в сообщении отмечается, что на Украине высоко ценят «весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи». В частности, МИД упоминает о недавнем визите  делегации сената Чешской Республики в Донбасс.

Как ранее сообщал портал iz.ru, во вторник, 10 октября, глава Чехии назвал присоединение Крыма к России завершенным делом и призвал Киев отказаться от попыток вернуть регион. Он также предположил, что конфликт может быть урегулирован с помощью выплат Украине со стороны РФ. 

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что предложение Земана звучит позитивно.

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