МИД Украины возмутило предложение Чехии о компенсации за Крым

Украинский МИД выразил возмущение в связи с высказыванием президента Чешской Республики Милоша Земана, который заявил, что Россия может компенсировать Украине потерю Крыма.

Ведомство заявило, что «продажа» территории не является приемлемой для Украины, и назвало предложение Земана откровенным цинизмом.

«Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — говорится в обращении пресс-службы МИДа.

При этом в сообщении отмечается, что на Украине высоко ценят «весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи». В частности, МИД упоминает о недавнем визите делегации сената Чешской Республики в Донбасс.

Как ранее сообщал портал iz.ru, во вторник, 10 октября, глава Чехии назвал присоединение Крыма к России завершенным делом и призвал Киев отказаться от попыток вернуть регион. Он также предположил, что конфликт может быть урегулирован с помощью выплат Украине со стороны РФ.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что предложение Земана звучит позитивно.