Минтранс определил нормы бесплатного провоза ручной клади в самолетах

Министерство транспорта России определило нормы бесплатного провоза багажа, а также перечень вещей, которые можно брать в качестве ручной клади при «безбагажных» авиатарифах, сообщается в материалах ведомства.

Согласно поправкам в закон о продаже невозвратных билетов без включенной нормы бесплатного багажа, минимальный вес ручной клади составит не менее 5 кг на одного пассажира. Он может быть «увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества». Помимо этого, Минтранс расширил перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт воздушного судна сверх нормы ручной клади.