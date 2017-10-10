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Российский тактический бомбардировщик Су-24

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Советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») — самолет с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью.

ВКС России за время операции в Сирии потеряли один Су-24. Это случилось в ноябре 2015 года, когда турецкий F-16 сбил российский самолет. Хотя экипаж успел катапультироваться, пилота Олега Пешкова расстреляли террористы.

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