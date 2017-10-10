Названа предварительная причина крушения Су-24 в Сирии

Минобороны РФ выясняет обстоятельства крушения российского бомбардировщика Су-24 в Сирии. По одной из версий, причиной могла стать техническая неисправность, сообщили в ведомстве.

Как писал портал iz.ru, российский бомбардировщик потерпел крушение при взлете с аэродрома Хмеймим. Воздушное судно выкатилось за взлетно-посадочную полосу и разрушилось.

В ведомстве отметили, что экипаж бомбардировщика не успел катапультироваться и погиб.

За время операции в Сирии ВКС РФ потеряли один бомбардировщик Су-24. В ноябре 2015 года турецкий F-16 сбил российский самолет. Экипаж успел катапультироваться, однако одного из пилотов — Олега Пешкова — расстреляли террористы.