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Названа предварительная причина крушения Су-24 в Сирии

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Фото: РИА Новости/Вадим Гришанкин
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Минобороны РФ выясняет обстоятельства крушения российского бомбардировщика Су-24 в Сирии. По одной из версий, причиной могла стать техническая неисправность, сообщили в ведомстве.

Как писал портал iz.ru, российский бомбардировщик потерпел крушение при взлете с аэродрома Хмеймим. Воздушное судно выкатилось за взлетно-посадочную полосу и разрушилось.

В ведомстве отметили, что экипаж бомбардировщика не успел катапультироваться и погиб.

За время операции в Сирии ВКС РФ потеряли один бомбардировщик Су-24. В ноябре 2015 года турецкий F-16 сбил российский самолет. Экипаж успел катапультироваться, однако одного из пилотов — Олега Пешкова — расстреляли террористы.

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