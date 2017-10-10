Полиция задержала подозреваемого в угрозе официантке пистолетом в Туле

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее угрожал официантке пиццерии в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По информации ведомства, 9 октября неизвестный зашел в одно из питейных заведений, где с помощью пистолета стал угрожать официантке. Подозреваемым оказался 54-летний местный житель, его доставили в полицию для разбирательства. Изъятое у мужчины оружие было направлено на экспертизу, передает ИА «Тульские новости».

По данному факту полиция завела уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.