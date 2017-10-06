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Силовики освободили трех женщин, удерживаемых в заложниках в Пензе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники правоохранительных органов в Пензе освободили трех женщин, насильно удерживаемых злоумышленником в сауне. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

«Никто не пострадал. По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»)», — пояснили в ведомстве.

Полицейским и сотрудникам Росгвардии удалось задержать злоумышленника в ходе совместной операции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал iz.ru сообщил, что полицейские обнаружили тело 51-летней женщины в ее проданной квартире в Москве.

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