Силовики освободили трех женщин, удерживаемых в заложниках в Пензе

Сотрудники правоохранительных органов в Пензе освободили трех женщин, насильно удерживаемых злоумышленником в сауне. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

«Никто не пострадал. По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»)», — пояснили в ведомстве.

Полицейским и сотрудникам Росгвардии удалось задержать злоумышленника в ходе совместной операции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал iz.ru сообщил, что полицейские обнаружили тело 51-летней женщины в ее проданной квартире в Москве.