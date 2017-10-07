Полиция Нью-Йорка задержала подростка, угрожавшего расстрелять школу

Задержан подросток, который угрожал на своей страничке в соцсети расстрелять Школу изобразительных и сценических искусств имени Фьорелло Ла Гуардия в Нью-Йорке.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция задержала 17-летнего Беннета Линна на пороге школы и провела обыск в его доме, сообщает ТАСС.

Обыск не дал никаких результатов, оружие у подростка не было найдено.

Отмечается, что школа искусств считается весьма престижной — ее окончили такие звезды, как Аль Пачино, Дженнифер Энистон и Лайза Минелли.