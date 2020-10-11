История в датах: 11 октября

11 октября 1986 года на саммите в Рейкьявике, расположенном на полпути между Москвой и Вашингтоном, состоялась вторая личная встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. На ней обсуждалось прекращение гонки ядерных вооружений. На фото: руководители СССР и США в Рейкьявике в 1986 году