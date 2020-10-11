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История в датах: 11 октября

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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
11 октября 1922 года родилась расхожая фраза «грызть гранит науки» — с таким призывом Лев Троцкий обратился к собравшимся на съезде комсомола. На фото: Лев Троцкий в 1917 году
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Фото: wikipedia.org
11 октября 1986 года с мыса Канаверал стартовал первый американский пилотируемый космический корабль — это был «Аполлон-7». На фото: «Аполлон-7» во время полета
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Фото: РИА Новости/Виталий Савельев
11 октября 1922 года в стране появилась новая денежная единица — Совнарком специальным декретом ввел в обращение червонец. На фото: золотая монета достоинством 10 рублей в Государственном историческом музее
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Фото: ТАСС
11 октября 1986 года на саммите в Рейкьявике, расположенном на полпути между Москвой и Вашингтоном, состоялась вторая личная встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. На ней обсуждалось прекращение гонки ядерных вооружений. На фото: руководители СССР и США в Рейкьявике в 1986 году
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