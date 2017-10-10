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Путин считает, что криптовалюты несут с собой серьезные риски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил о том, что использование криптовалют сопряжено с серьезными рисками для экономики государства.

В частности, по мнению российского лидера, криптовалюты, которые выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, ничем не обеспечены и несут с собой возможности «отмывания капиталов», ухода от налогов и финансирования терроризма.

При этом российский президент уверен, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров.

«Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, при этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы», — заявил Путин во время совещания по вопросам использования криптовалют, которое проходит в Сочи.

Ранее портал iz.ru приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что по всему миру криптовалюты постепенно входят в обиход как финансовое средство, при этом никто из руководства этих стран «пока не знает, как надежно регулировать это платежное средство и средство инвестиций».

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