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Песков: Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам

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Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene
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Президент РФ Владимир Путин во вторник в Сочи проведет совещание по криптовалютам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планируется», — заявил Песков, слова которого приводит «РИА Новости».

Кроме того, во вторник в Сочи Владимир Путин проведет двусторонние встречи с президентами Молдавии и Таджикистана.

Ранее, сообщал портал iz.ru, Банк России назвал необходимым ограничение доступа к сайтам, на которых продается криптовалюта.

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