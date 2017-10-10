Песков: Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Сочи проведет совещание по криптовалютам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планируется», — заявил Песков, слова которого приводит «РИА Новости».

Кроме того, во вторник в Сочи Владимир Путин проведет двусторонние встречи с президентами Молдавии и Таджикистана.

Ранее, сообщал портал iz.ru, Банк России назвал необходимым ограничение доступа к сайтам, на которых продается криптовалюта.