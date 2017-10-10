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Песков: пока никто не знает, как регулировать криптовалюты

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства Владимир Путин во вторник проведет совещание по криптовалютам. 

Представитель Кремля отметил, что «криптовалюты во многих странах активно входят в обиход уже как финансовое средство, но ни одна из стран пока не знает, как надежно регулировать это и платежное средство, и средство инвестиций».

Ранее Банк России выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту. По словам замглавы регулятора Сергея Швецова, в настоящее время биткоин из расчетной единицы превращается в актив, имеющий «признаки финансовой пирамиды».

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