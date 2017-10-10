МВФ повысил прогноз роста ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП России на 1,8% в 2017 году и на 1,6% в 2018 году. Ранее Фонд ожидал рост на 1,4% как в 2017, так и в 2018 году. Об этом говорится в прогнозно-аналитическом докладе МВФ, представленном в Вашингтоне.

Согласно документу, спад российского ВВП в 2016 году МВФ сейчас оценивает на уровне 0,2%. При этом в аналогичном прогнозе, представленном в марте текущего года, этот показатель составлял 0,6%.

Также, в докладе МВФ отмечается, что ожидаемый рост потребительских цен в России 2017 году — 4,2%, а в 2018 году — 3,9%.

«После двух лет рецессии в 2017 году ожидается рост экономической активности в России на 1,8%, чему способствуют стабилизация цен на нефть, смягчение финансовых условий и рост доверия. Однако в среднесрочной перспективе рост, как ожидается, останется на уровне 1,5%, что объясняется умеренными ценами на нефть, неблагоприятными демографическими показателями и другими структурными препятствиями», — приводит ТАСС мнение экспертов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, согласно словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский министр финансов Антон Силуанов может обсудить с Владимиром Путиным повестку предстоящей с 13 по 15 октября сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.