Прямой эфир
Мир
Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC
Экономика
Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»
Мир
Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности
Мир
Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

МВФ повысил прогноз роста ВВП России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП России на 1,8% в 2017 году и на 1,6% в 2018 году. Ранее Фонд ожидал рост на 1,4% как в 2017, так и в 2018 году. Об этом говорится в прогнозно-аналитическом докладе МВФ, представленном в Вашингтоне.

Согласно документу, спад российского ВВП в 2016 году МВФ сейчас оценивает на уровне 0,2%. При этом в аналогичном прогнозе, представленном в марте текущего года, этот показатель составлял 0,6%. 

Также, в докладе МВФ отмечается, что ожидаемый рост потребительских цен в России 2017 году — 4,2%, а в 2018 году — 3,9%. 

«После двух лет рецессии в 2017 году ожидается рост экономической активности в России на 1,8%, чему способствуют стабилизация цен на нефть, смягчение финансовых условий и рост доверия. Однако в среднесрочной перспективе рост, как ожидается, останется на уровне 1,5%, что  объясняется умеренными ценами на нефть, неблагоприятными демографическими показателями и другими структурными препятствиями», — приводит ТАСС мнение экспертов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, согласно словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский министр финансов Антон Силуанов может обсудить с Владимиром Путиным повестку предстоящей с 13 по 15 октября сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин: экономика России вышла из рецессии
ВВП России за шесть месяцев вырос на 1,7%
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017