Песков: Силуанов может обсудить с президентом повестку для сессии МВФ
Министр финансов Антон Силуанов имеет возможность обсудить с главой государства повестку для своей поездки на сессию МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Представитель Кремля добавил, что визит Силуанова в США не будет обсуждаться на совещании по экономическим вопросам, которое во вторник Владимир Путин проведет в Сочи.
Сессия МВФ и ВБ в Вашингтоне пройдет 13-15 октября.
На июльском саммите G20 в Гамбурге, сообщал портал iz.ru, Владимир Путин призвал продолжить реформирование МВФ в интересах развивающихся рынков. Он отметил, что протекционизм «рвет ткань мировой экономики», разрушая деловые связи.