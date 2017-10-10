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Песков: Силуанов может обсудить с президентом повестку для сессии МВФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр финансов Антон Силуанов имеет возможность обсудить с главой государства повестку для своей поездки на сессию МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Представитель Кремля добавил, что визит Силуанова в США не будет обсуждаться на совещании по экономическим вопросам, которое во вторник Владимир Путин проведет в Сочи.

Сессия МВФ и ВБ в Вашингтоне пройдет 13-15 октября. 

На июльском саммите G20 в Гамбурге, сообщал портал iz.ru, Владимир Путин призвал продолжить реформирование МВФ в интересах развивающихся рынков. Он отметил, что протекционизм «рвет ткань мировой экономики», разрушая деловые связи.

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