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Без Украины, но с ее флагом

Отсутствие представителя Киева на заседании совета министров иностранных дел СНГ в Сочи стало поводом для шутки
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В Сочи 10 октября прошло очередное заседание совета глав МИД СНГ. Россию на встрече представлял Сергей Лавров. Как рассказал сам министр на итоговой пресс-конференции, повестка дня включала около двух десятков вопросов, примерно половина из которых будет также рассматриваться на саммите глав государств — членов организации, который пройдет в Сочи уже завтра.

— Россия работала, ну и продолжает работать на посту председателя СНГ на основе нашей концепции председательства, которая была распространена год назад и поддержана всеми участниками Содружества, за что мы им признательны, — отметил российский министр.

Как указал Сергей Лавров, это позволило продолжить развитие организации с целью повышения отдачи для стран-участниц и упрочения ее позиций на международной арене. 

— На это направлены и упомянутые мной решения, включая решение по актуализации полномочий высших уставных органов СНГ, а также совета министров…

В этот момент у Сергея Лаврова отключился микрофон.

— Але, — пробовал звук министр. — Происки, да. От конкурирующих…

Кто был конкурирующим, узнать не удалось, поскольку в этот момент техники наладили связь и пресс-конференция продолжилась. Министр отметил, что одним из основных итогов встречи стало согласование проекта глав государств — членов СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. Кроме того, главы делегаций согласились дать рекомендации и объявить 2019 год годом книги, а 2020-й — годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

После завершения своего выступления Сергей Лавров передал слово председателю исполнительного комитета СНГ Сергею Лебедеву.

— Слышно? Слышно, да? — начал он с проверки микрофона.

— Слышно, — заверил его российский министр. 

Сергей Лебедев выразил сожаление, что на встрече отсутствовала делегация Украины. Напомним, Киев обсуждает выход из состава СНГ с 2014 года, а в ноябре 2016 года группа депутатов Верховной рады направила на рассмотрение соответствующий проект постановления. При этом Украина входит в число учредителей и участников организации, но формально не является ее членом, так как не ратифицировала устав СНГ.

Отсутствие украинского представителя на заседании в Сочи стало поводом для шутки, которую опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя — знамя», — написала она, приложив к публикации фотографии, где министры позируют на фоне флагов своих государств. Рядом с украинским не было никого.

Между тем в ходе заседания готовность теснее сотрудничать с другими членами организации выразили Ташкент и Ашхабад.

— Хочу отметить более активное участие и Узбекистана, и Туркменистана в деятельности экономического совета СНГ, чего раньше не было, — подчеркнул глава исполкома организации.

По словам Сергея Лебедева, обе страны направили полномочных представителей для разработки документов по укреплению сотрудничества в финансово-экономической сфере. Также в рамках заседания в Сочи были одобрены проекты концепции сотрудничества членов СНГ в противодействии коррупции, соглашения между правительством России и СНГ об условиях пребывания на российской территории Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений и ряд других документов.

Следующее заседание совета министров иностранных дел СНГ состоится 6 апреля 2018 года в Минске.

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